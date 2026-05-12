Утром враг терроризировал Хмельницкую область: в ОВА сообщили, какие последствия атаки
- В результате российской атаки на Хмельнитчине были повреждены 4 частных дома, пострадавших нет.
- Россия атаковала дронами несколько областей, в том числе Киевщину, Днепропетровщину и Житомирщину, нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.
Российские войска ночью 12 мая снова запускали вражеские цели. В частности, враг терроризировал Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО.
О последствиях российского террора сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в своих соцсетях.
Что известно об атаке в Хмельницкой области?
Он сообщил, что работали системы ПВО, были зафиксированы попадания. В результате вражеской атаки были повреждены 4 частных дома. В них выбиты окна, повреждены кровли и фасады. По последней информации, пострадавших или погибших нет.
Российские атаки 12 мая
Россия атаковала дронами несколько областей. В Киевской области повреждены частные дома и детский сад. Также есть попадание в многоэтажку, транспортное средство и сельскохозяйственную технику.
Также Россия нанесла удары по железной дороге на Днепропетровщине. В результате атаки пострадал машинист, повреждены локомотивы. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы для жизни нет. Движение поездов в области постепенно восстанавливается.
В Житомирской области враг ударил по гражданской инфраструктуре. Были повреждены хозяйственные и жилые помещения. Погибших или пострадавших нет, ведется проверка территорий по взрывоопасным предметам и фиксация преступлений.