Утром враг терроризировал Хмельницкую область: в ОВА сообщили, какие последствия атаки

Российские войска ночью 12 мая снова запускали вражеские цели. В частности, враг терроризировал Хмельницкую область. В регионе работали силы ПВО.

О последствиях российского террора сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в своих соцсетях.

Что известно об атаке в Хмельницкой области?

Он сообщил, что работали системы ПВО, были зафиксированы попадания. В результате вражеской атаки были повреждены 4 частных дома. В них выбиты окна, повреждены кровли и фасады. По последней информации, пострадавших или погибших нет.

Российские атаки 12 мая

Россия атаковала дронами несколько областей. В Киевской области повреждены частные дома и детский сад. Также есть попадание в многоэтажку, транспортное средство и сельскохозяйственную технику.

Также Россия нанесла удары по железной дороге на Днепропетровщине. В результате атаки пострадал машинист, повреждены локомотивы. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, угрозы для жизни нет. Движение поездов в области постепенно восстанавливается.

В Житомирской области враг ударил по гражданской инфраструктуре. Были повреждены хозяйственные и жилые помещения. Погибших или пострадавших нет, ведется проверка территорий по взрывоопасным предметам и фиксация преступлений.