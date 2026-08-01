В настоящее время продолжается операция по ликвидации последствий. Об этом сообщил мэр Александр Симчишин.

Какова ситуация в Хмельницком?

В результате взрыва снарядов в городе погибли трое военнослужащих. Также уже второй день числятся пропавшими без вести еще 5 военных ССО. Мэр Хмельницкого сообщил, что, к сожалению, новой информации о судьбе этих людей нет.

Симчишин сказал, что на данный момент поступило 235 обращений о повреждениях. Однако они продолжают поступать. Помимо частных домов, повреждены почти 30 многоквартирных домов.

Он заявил, что главным приоритетом городских властей является ремонт крыш и временное закрытие окон.

Подразделения ГСЧС продолжают обследование прилегающей к полигону территории. Все обнаруженные боеприпасы и другие опасные предметы изымаются для дальнейшего обезвреживания в установленном порядке. При выполнении работ пиротехники применяют современные роботизированные комплексы, которые позволяют дистанционно изымать взрывоопасные предметы, минимизируя риски для личного состава,

– отметил Симчишин.

Он подчеркнул, что поисковая операция и следственные действия продолжаются.

Что известно о катастрофе в городе?

После серии взрывов на полигоне одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Оказалось, что вблизи места происшествия расположен жилой массив.

Также в ГБР начали допросы командования и военнослужащих соответствующей воинской части. Отметим, что взрывы произошли около 12 часов дня без объявления воздушной тревоги. Дальнейшая детонация продолжалась несколько часов.