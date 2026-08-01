Наразі триває операція з ліквідації наслідків. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

Яка ситуація в Хмельницькому?

Внаслідок детонації снарядів у місті загинули троє військовослужбовців. Також вже другий день зникли ще 5 військових ССО. Мер Хмельницького повідомив, що, на жаль, нової інформації щодо долі цих людей немає.

Симчишин сказав, що наразі є 235 звернень про пошкодження. Проте вони ще продовжують надходити. Крім приватних осель, пошкоджені майже 30 багатоквартирних будинків.

Він заявив, що першим пріоритетом міської влади є ремонт дахів та тимчасове закриття вікон.

Підрозділи ДСНС продовжують обстеження прилеглої до полігону території. Усі виявлені боєприпаси та інші небезпечні предмети вилучаються для подальшого знешкодження у встановленому порядку. Під час виконання робіт піротехніки застосовують сучасні роботизовані комплекси, які дають змогу дистанційно вилучати вибухонебезпечні предмети, мінімізуючи ризики для особового складу,

– зазначив Симчишин.

Він підкреслив, що пошукова операція та слідчі дії тривають.

Що відомо про катастрофу в місті?

Після серії вибухів на полігоні однієї з військових частин на Хмельниччині 31 липня пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Виявилось, що поблизу місця події розташований житловий масив.

Також у ДБР розпочали допити командування та військовослужбовців відповідної військової частини. Зауважимо, що вибухи сталися близько 12-ї години без оголошення повітряної тривоги. Подальша детонація тривала кілька годин.