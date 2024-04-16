Ночью в Хмельницкой области раздавались взрывы: в ОВА рассказали детали атаки россиян
Источник:Хмельницкая ОВА
В ночь на 16 апреля оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Под ударом оказалась Хмельницкая область.
Там за несколько минут до отбоя появилась информация о взрывах. Мониторинговые каналы отмечали, что "Шахеды" направляли в сторону Староконстантинова.
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Детали взрывов в Хмельницкой области
Ночью во время воздушной тревоги в Хмельницкой области раздавались звуки взрывов. Впоследствии в ОВА сообщили, что это была работа Сил противовоздушной обороны ВСУ.
Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили 1 вражеский БпЛА типа "Shahed",
– говорится в сообщении
Там отметили, что, к счастью, погибших и травмированных нет. Также обошлось без разрушений.
Воздушная тревога в области продолжалась до 02:39.
Также о первоклассной работе ПВО сообщили в Черкасской ОВА. Там заявили, что силам ПВО удалось уничтожить вражеский "Шахед" в небе над Уманским районом. В результате сбивания никто не пострадал, разрушения инфраструктуры не зафиксировано.
Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": что известно
- В ночь на 16 апреля оккупанты выпустили по Украине 9 ударных дронов типа "Шахед". Дроны запускали с временно оккупированной территории Крыма.
- Мобильные огневые группы Воздушных Сил и Силы обороны Украины показали отличный результат и сбили все "Шахеды", которыми пытались атаковать Украину.
- Боевая работа проводилась в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.