Взрывы и черный столб дыма: дроны атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области
Под утро 9 июля беспилотники атаковали Волгоградскую область. В городе Калач-на-Дону под удар попала местная нефтебаза. А в городе Фролово в результате падения обломков произошло возгорание на подстанции.
По информации пропагандистских ресурсов, на нефтебазе было попадание в цистерну с горючим. На месте возник сильный пожар, облако черного дыма поднимается в небо, сообщает 24 Канал.
Этой же ночью Под Ростовом горит подстанция и взрывы в нескольких городах: Россию снова массированно атаковали дроны
Утренние взрывы и попадание в нефтебазу
Взрывы в Калаче-на-Дону прогремели примерно в 4 часа. Пропагандисты заявляют, что было не менее 10 дронов. Летели БпЛА один за другим.
После удара начался пожар в районе нефтебазы. Черный столб дыма видно из разных районов города. Официальной информации и данных о пострадавших не было.
Атака дронон на нефтебазу в Калаче-на-Дону: момент попал на видео
По данным росСМИ, вроде бы было попадание и в хлебзавод, и там также возник пожар. Заметим, в России сейчас во многих местах начали производить дроны. В частности, в Тамбове беспилотники начал производить местный хлебозавод. Вполне вероятно, что подобное может быть и в Калаче-на-Дону.
Еще одно видео попадания беспилотника в нефтебазу в Калаче-на-Дону
Горела и подстанция
Впоследствии губернатор Волгоградской области Бочаров заявил о возгорании на подстанции во Фролове, которое возникло в результате падения обломков. По его словам дроны сбивали ПВО и РЭБ.
Бочаров убеждает, что пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не приостанавливали. В то же время на нефтебазе огонь потушить не могут до сих пор.
Видео сильного пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону
К слову, примерно в полночь было громко в Белгороде. Там после удара поврежден завод "Энергомаш". Кроме того, СМИ пишут о прилете в районе больницы, переоборудованной под военный госпиталь.