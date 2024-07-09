Взрывы и черный столб дыма: дроны атаковали нефтебазу и подстанцию в Волгоградской области

Под утро 9 июля беспилотники атаковали Волгоградскую область. В городе Калач-на-Дону под удар попала местная нефтебаза. А в городе Фролово в результате падения обломков произошло возгорание на подстанции.

По информации пропагандистских ресурсов, на нефтебазе было попадание в цистерну с горючим. На месте возник сильный пожар, облако черного дыма поднимается в небо, сообщает 24 Канал.

Этой же ночью Под Ростовом горит подстанция и взрывы в нескольких городах: Россию снова массированно атаковали дроны

Утренние взрывы и попадание в нефтебазу

Взрывы в Калаче-на-Дону прогремели примерно в 4 часа. Пропагандисты заявляют, что было не менее 10 дронов. Летели БпЛА один за другим.

После удара начался пожар в районе нефтебазы. Черный столб дыма видно из разных районов города. Официальной информации и данных о пострадавших не было.

Атака дронон на нефтебазу в Калаче-на-Дону: момент попал на видео

По данным росСМИ, вроде бы было попадание и в хлебзавод, и там также возник пожар. Заметим, в России сейчас во многих местах начали производить дроны. В частности, в Тамбове беспилотники начал производить местный хлебозавод. Вполне вероятно, что подобное может быть и в Калаче-на-Дону.

Еще одно видео попадания беспилотника в нефтебазу в Калаче-на-Дону

Горела и подстанция

Впоследствии губернатор Волгоградской области Бочаров заявил о возгорании на подстанции во Фролове, которое возникло в результате падения обломков. По его словам дроны сбивали ПВО и РЭБ.

Бочаров убеждает, что пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не приостанавливали. В то же время на нефтебазе огонь потушить не могут до сих пор.

Видео сильного пожара на нефтебазе в Калаче-на-Дону

К слову, примерно в полночь было громко в Белгороде. Там после удара поврежден завод "Энергомаш". Кроме того, СМИ пишут о прилете в районе больницы, переоборудованной под военный госпиталь.