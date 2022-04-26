Взрывы и обстрелы в городах: как прошла неспокойная ночь в регионах Украины

Российские военные в ночь на 26 апреля не прекращали обстрелы в восточных и южных областях Украины. Оккупанты вели ночные обстрелы в Николаевской и Харьковской областях.

Утренние "прилеты" в Запорожье и уменьшение интенсивности обстрелов Харькова

В Офисе Президента рассказали, что российские оккупанты утром 26 апреля обстреляли Запорожье, сообщает 24 канал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и наличие пострадавших.

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Оккупанты уменьшили интенсивность ночных обстрелов в Харькове. Что касается Харьковской области, то россияне обстреливали Золочев и Золочевский район и город Дергачи.

В ОП заявили, что на Изюмском направлении продолжаются бои.

Мощные артиллерийские атаки в Попасной и Лисичанске

За сутки вооруженные силы России 17 раз обстреляли Луганщину. Больше всего пострадали Попасная, Лисичанск и Горная община.

Сообщается, что враг нанес четыре мощных артиллерийских атаки. Два удара выдержала Попасная, еще два – Лисичанск. В результате обстрела повреждения домов.

В Попасной и Рубежном продолжаются бои.

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"Азовсталь" держится

Неспокойная ночь была в Донецкой области. В результате обстрелов оккупантов ранения получили трое гражданских: двое в Марьинке, один – в Великой Новоселке.

Вблизи Лимана продолжаются бои. Относительно ситуации в Мариуполе, то в ОП отметили, что "Азовсталь" держится. Там находятся украинские военные и гражданские.

Ночные обстрелы на Юге

Российские военные снова ночью обстреляли Николаевщину. К сожалению, в результате осколочного ранения погиб мужчина в собственном доме.

В ОП констатировали напряженную ситуацию в Херсонской области. Почти на всей территории области взрывы и обстрелы. Сообщается, что Херсонщина оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

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Вместе с тем относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровненщине, в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

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