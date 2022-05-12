Взрывы и обстрелы во многих областях: как прошла ночь в регионах

Тревоги, ракетные удары и пострадавшие – в Офисе Президента рассказали, как прошла ночь 12 мая в регионах Украины.

В Волынской, Закарпатской, Ровненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Киевской областях – ночь прошла спокойно. Сообщает 24 канал, согласно информации ОП.

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Черниговская область

Ночью российская армия с самолета дважды ракетами обстреляла город Новгород-Северский. Они попали в местную школу-интернат и частные дома. Сейчас на месте работают спасатели. Однако уже предварительно отмечается, что есть погибшие и раненые.

Полтавская область

Вечером из-за ракетного удара с российского самолета по территории Полтавского района пострадала часть инфраструктурного здания в Карловской общине. Все прошло без пожара и человеческих потерь.

Днепропетровская область

Ночь 12 мая была с тревогой. На утро враг обстрелял Зеленодольскую общину и попал по двум населенным пунктам. Как следствие, – один человек погиб, один ранен.

Харьков

За ночь обстрелов по городу не зафиксировали. Однако в области оккупанты совершили авианалет на село Новый Мерчик Богодуховского района. Один человек получил серьезные ранения и ожоги. Также есть пострадавший в результате обстрела Лозовского района.

Однако все попытки наступления россиян на Изюмском направлении – были безуспешны.

Луганская область

Ночью происходили артиллерийские обстрелы всей территории области. Всего их зафиксировали 26. Россияне пытаются полностью взять под контроль город Рубежное, перекрыть трассу Лисичанск – Бахмут и взять Северодонецк, который подвергся 9 обстрелам за сутки.

Кроме того, продолжаются бои в Белогоровке. За сутки оккупанты повредили 24 жилых дома.

Донецкая область

Происходят активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Российские войска пытались осуществить прорыв в районе Торецка, однако наши ВСУ его отбили.

Также 11 мая оккупанты обстреляли кассетными снарядами фенольный завод в Нью-Йорке (Торецкая община – 24 канал). В результате 2 человека получили ранения.

Утром, 12 мая, произошел обстрел Светлодарска. Снаряды попали в многоэтажный дом, пока информации о пострадавших нет.

Кроме того, ночью и утром были артиллерийские обстрелы Авдеевки и Очеретинской ТО. В результате – повреждения и возгорания частных домов.

Херсонская область

Из "Градов" обстреляли села Калиновской, Великоалександровской ТО, что привело к повреждению домов.

Кроме того, в результате обстрелов и взрывов в области загорелись леса. По предварительной информации, площадь пожаров составляет около 8 сотен гектаров.

Николаевская область

Оккупанты обстреляли село Нововасильевка. Из-за чего загорелся жилой дом.

Также обстрелы были в Березнеговатской общине. Частично повреждены жилые дома и ранена одна женщина. В Широковской общине были обстрелы после обеда и в 4 утра. Повреждений и пострадавших нет.

В Николаеве обстрелу подверглась территория Балабановского леса. Кроме того, утром поступило сообщение об обстреле в Корабельном районе города. Обошлось без жертв, однако поврежден бытовой газопровод.

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