"Тайна разгадана": что случилось на Манхэттене, где тряслись здания и слышали взрывы

Утром 2 января в районе Манхэттена в Нью-Йорке прозвучало множество взрывов, сопровождавшихся толчками. Очевидцы утверждали, что на их глазах тряслись здания.

Во время обследования построек спасатели не нашли вероятной причины таинственной тряски. Однако, как стало известно впоследствии, к толчкам могло привести землетрясение, зафиксированное в Квинсе.

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Таинственные взрывы и тряска

По сообщениям местным, у острова Рузвельта в районе Манхэттена Нью-Йорка утром 2 января произошло множество небольших взрывов. Отмечается, что в результате взрывов "тряслись здания и ощущались толчки". В тот момент в районе находится много вертолетов.

После проверки места правоохранители отрицали информацию о взрывах – в то же время причину громких звуков определить не удалось. Также по вызову прибыли пожарные, которые также не обнаружили следов возгорания. Чрезвычайники назвали ситуацию "безосновательной".

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Уже со временем геологическая служба США сообщила, что в 5:45 утра вблизи Астории, Квинс зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 балла. Именно он, вероятно, был причиной таинственного инцидента на Манхэттене.

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