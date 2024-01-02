"Тайна разгадана": что случилось на Манхэттене, где тряслись здания и слышали взрывы
Источник:NBC New York
Утром 2 января в районе Манхэттена в Нью-Йорке прозвучало множество взрывов, сопровождавшихся толчками. Очевидцы утверждали, что на их глазах тряслись здания.
Во время обследования построек спасатели не нашли вероятной причины таинственной тряски. Однако, как стало известно впоследствии, к толчкам могло привести землетрясение, зафиксированное в Квинсе.
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Таинственные взрывы и тряска
По сообщениям местным, у острова Рузвельта в районе Манхэттена Нью-Йорка утром 2 января произошло множество небольших взрывов. Отмечается, что в результате взрывов "тряслись здания и ощущались толчки". В тот момент в районе находится много вертолетов.
После проверки места правоохранители отрицали информацию о взрывах – в то же время причину громких звуков определить не удалось. Также по вызову прибыли пожарные, которые также не обнаружили следов возгорания. Чрезвычайники назвали ситуацию "безосновательной".
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Уже со временем геологическая служба США сообщила, что в 5:45 утра вблизи Астории, Квинс зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7 балла. Именно он, вероятно, был причиной таинственного инцидента на Манхэттене.
Землетрясение в Японии
В центральной части Японии в понедельник, 1 января, произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на побережье Японского моря у префектуры Исикава на острове Хонсю. Землетрясение было настолько сильным, что его ощущали также в Токио. Магнитуда землетрясения оценивается в 7,6.
Сообщается, что местные насчитали около 50 толчков. Правительство префектуры Исикава официально сообщил о 30 погибших. Также местные власти приказали эвакуировать 97 тысяч японцев. Геологическая служба США назвала это землетрясение сильнейшим в регионе более чем за 4 десятилетия. В результате стихийного бедствия разрушены дома, также вспыхнули пожары.
Отмечается, что землетрясение в Квинсе 2 января никак не связано с толчками земной коры в Японии.