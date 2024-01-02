Під час обстеження будівель рятувальники не знайшли ймовірної причини таємничої тряски. Однак, як стало відомо згодом, до поштовхів міг призвести землетрус, що зафіксували у Квінсі.

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Таємничі вибухи та тряска

За повідомленнями місцевим, біля острова Рузвельта в районі Манхеттена Нью-Йорка вранці 2 січня сталося безліч невеликих вибухів. Зазначається, що внаслідок вибухів "тряслися будівлі та відчувалися поштовхи". В ту мить в районі знаходиться багато гелікоптерів.

Після перевірки місця правоохоронці заперечили інформацію про вибухи – водночас причину гучних звуків визначити не вдалося. Також на виклик прибули пожежники, які так само не виявили слідів загоряння. Надзвичайники назвали ситуацію "безпідставною".

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Вже згодом геологічна служба США повідомила, що о 5:45 ранку поблизу Асторії, Квінс зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала. Саме він, ймовірно, й був причиною таємничого інциденту на Манхеттені.

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