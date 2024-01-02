Під час обстеження будівель рятувальники не знайшли ймовірної причини таємничої тряски. Однак, як стало відомо згодом, до поштовхів міг призвести землетрус, що зафіксували у Квінсі.
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Таємничі вибухи та тряска
За повідомленнями місцевим, біля острова Рузвельта в районі Манхеттена Нью-Йорка вранці 2 січня сталося безліч невеликих вибухів. Зазначається, що внаслідок вибухів "тряслися будівлі та відчувалися поштовхи". В ту мить в районі знаходиться багато гелікоптерів.
Після перевірки місця правоохоронці заперечили інформацію про вибухи – водночас причину гучних звуків визначити не вдалося. Також на виклик прибули пожежники, які так само не виявили слідів загоряння. Надзвичайники назвали ситуацію "безпідставною".
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Вже згодом геологічна служба США повідомила, що о 5:45 ранку поблизу Асторії, Квінс зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала. Саме він, ймовірно, й був причиною таємничого інциденту на Манхеттені.
Землетрус у Японії
У цетральній частині Японії у понеділок, 1 січня, стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на побережжі Японського моря поблизу префектури Ісікава на острові Хонсю. Землетрус був настільки сильним, що його відчували також у Токіо. Магнітуду землетрусу оцінюють у 7,6.
Повідомляється, що місцеві нарахували близько 50 поштовхів. Уряд префектури Ісікава офіційно повідомив про 30 загиблих. Також місцева влада наказала евакуювати 97 тисяч японців. Геологічна служба США назвала цей землетрус найсильнішим у регіоні за понад 4 десятиліття. Внаслідок стихійного лиха зруйновані будинки, також спалахнули пожежі.
Зазначається, що землетрус у Квінсі 2 січня ніяк не пов'язаний з поштовхами земної кори в Японії.