В Прикарпатьеоблэнерго рассказали о ситуации в области по состоянию на 15:30. Там отметили, что сети работают без замечаний, все потребители обеспечены напряжением.

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Энергетики следят за состоянием сетей

Специалисты рассказали, что на Прикарпатье нагрузка на сеть – стабильная и привычная для осенней поры.

Энергетики постоянно мониторят состояние сетей. Обо всех изменениях будем сообщать на странице облэнерго в фейсбуке и группах,

– говорится в сообщении.

В Прикарпатьеоблэнерго предупредили, что хоть отключения электроснабжения не прогнозируют, враг бьется в конвульсиях. Поэтому местным жителям посоветовали:

зарядить гаджеты,

позаботиться о запасах воды, альтернативных источниках освещения и т.д.

Причины обесточиваний, если они будут, можно узнать в чат-боте в Viber.

"Сохраняйте спокойствие, дозируйте чтение новостей. Все будет хорошо!" – подытожили энергетики.

Обратите внимание! Россияне 19 октября атаковали Ивано-Франковскую область и повредили Бурштынскую ТЭС. В результате обстрела там начался пожар. Дорога возле ТЭС пока перекрыта, но окрестными поселками организовали объезд.

Ущерб от ударов по энергосистеме

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что разрушение нашей энергосистемы составляет 30%. Россияне также повредили уникальное оборудование, изготовление которого продлится 3 – 4 месяца.

Кроме этого, Плачков призвал владельцев частных домов и жителей многоэтажек организовать слив воды из труб, если случится так, что отопления в минусовую температуру не будет. Это нужно для того, чтобы они не замерзли. Ведь в таком случае даже если тепло появится, его будет крайне трудно подавать к потребителям.

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