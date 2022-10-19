В Прикарпатьеоблэнерго рассказали о ситуации в области по состоянию на 15:30. Там отметили, что сети работают без замечаний, все потребители обеспечены напряжением.
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Энергетики следят за состоянием сетей
Специалисты рассказали, что на Прикарпатье нагрузка на сеть – стабильная и привычная для осенней поры.
Энергетики постоянно мониторят состояние сетей. Обо всех изменениях будем сообщать на странице облэнерго в фейсбуке и группах,
– говорится в сообщении.
В Прикарпатьеоблэнерго предупредили, что хоть отключения электроснабжения не прогнозируют, враг бьется в конвульсиях. Поэтому местным жителям посоветовали:
- зарядить гаджеты,
- позаботиться о запасах воды, альтернативных источниках освещения и т.д.
Причины обесточиваний, если они будут, можно узнать в чат-боте в Viber.
"Сохраняйте спокойствие, дозируйте чтение новостей. Все будет хорошо!" – подытожили энергетики.
Ущерб от ударов по энергосистеме
Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что разрушение нашей энергосистемы составляет 30%. Россияне также повредили уникальное оборудование, изготовление которого продлится 3 – 4 месяца.
Кроме этого, Плачков призвал владельцев частных домов и жителей многоэтажек организовать слив воды из труб, если случится так, что отопления в минусовую температуру не будет. Это нужно для того, чтобы они не замерзли. Ведь в таком случае даже если тепло появится, его будет крайне трудно подавать к потребителям.
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