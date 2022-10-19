У Прикарпаттяобленерго розповіли про ситуацію в області станом на 15:30. Там зауважили, що мережі працюють без зауважень, усі споживачі забезпечені напругою.

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Енергетики слідкують за станом мереж

Фахівці розповіли, що на Прикарпатті навантаження на мережу – стабільне та звичне для осінньої пори.

Енергетики постійно моніторять стан мереж. Про усі зміни повідомлятимемо на сторінці обленерго у фейсбуці та групах,

– мовиться у повідомленні.

У Прикарпаттяобленерго попередили, що хоч вимкнення електропостачання не прогнозують, ворог б'ється в конвульсіях. Тому місцевим жителям порадили:

зарядити гаджети,

подбати про запаси води, альтернативні джерела освітлення тощо.

Причини знеструмлень, якщо вони будуть, можна дізнатися у чат-боті у Viber.

"Зберігайте спокій, дозуйте читання новин. Все буде добре!" – підсумували енергетики.

Зверніть увагу! Росіяни 19 жовтня атакували Івано-Франківську область та пошкодили Бурштинську ТЕС. Внаслідок обстрілу там почалася пожежа. Дорога біля ТЕС наразі перекрита, але навколишніми селищами організували об'їзд.

Шкода від ударів по енергосистемі

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що руйнування нашої енергосистеми становить 30%. Росіяни також пошкодили унікальне обладнання, виготовлення якого триватиме 3 – 4 місяці.

Окрім цього, Плачков закликав власників приватних будинків та мешканців багатоповерхівок організувати злив води із труб, якщо трапиться так, що опалення в мінусову температуру не буде. Це потрібно для того, щоб вони не замерзли. Адже у такому випадку навіть, якщо тепло з'явиться, його буде вкрай важко подавати до споживачів.

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