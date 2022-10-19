У Прикарпаттяобленерго розповіли про ситуацію в області станом на 15:30. Там зауважили, що мережі працюють без зауважень, усі споживачі забезпечені напругою.
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Енергетики слідкують за станом мереж
Фахівці розповіли, що на Прикарпатті навантаження на мережу – стабільне та звичне для осінньої пори.
Енергетики постійно моніторять стан мереж. Про усі зміни повідомлятимемо на сторінці обленерго у фейсбуці та групах,
– мовиться у повідомленні.
У Прикарпаттяобленерго попередили, що хоч вимкнення електропостачання не прогнозують, ворог б'ється в конвульсіях. Тому місцевим жителям порадили:
- зарядити гаджети,
- подбати про запаси води, альтернативні джерела освітлення тощо.
Причини знеструмлень, якщо вони будуть, можна дізнатися у чат-боті у Viber.
"Зберігайте спокій, дозуйте читання новин. Все буде добре!" – підсумували енергетики.
Шкода від ударів по енергосистемі
Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що руйнування нашої енергосистеми становить 30%. Росіяни також пошкодили унікальне обладнання, виготовлення якого триватиме 3 – 4 місяці.
Окрім цього, Плачков закликав власників приватних будинків та мешканців багатоповерхівок організувати злив води із труб, якщо трапиться так, що опалення в мінусову температуру не буде. Це потрібно для того, щоб вони не замерзли. Адже у такому випадку навіть, якщо тепло з'явиться, його буде вкрай важко подавати до споживачів.
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