"Бавовна" в Энгельсе: уменьшилась ли способность России наносить удары по Украине

Накануне на аэродроме в российском Энгельсе раздалась очень мощная "бавовна". В результате среди оккупантов есть убитые и раненые, возможно, пилоты. Были повреждены 5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и уничтожена диспетчерская башня.

Последствия этой "бавовны" определенным образом повлияют на способность россиян совершать массированные ракетные атаки по территории Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Притула.

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Сколько бомбардировщиков в России "на крыле" - неизвестно

По его словам, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы – Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3 используются для выпуска их крылатых ракет. В Ту-95 находится один барабан, в котором – 6 крылатых ракет. У Ту-160 таких барабанов два.

Сколько сейчас "на крыле" Ту-95 - не знает никто, потому что многие из них стоят на аэродромах базирования в Украинке (в Амурской области России - 24 канал), Энгельсе и еще на Севере России,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что на этих аэродромах бомбардировщики стоят без движения уже несколько лет. Могут ли они вообще летать, неизвестно.

Ближайший от Энгельса аэродром – в 5 тысячах километров.

"Те, что пускали ракеты по территории Украины, базировались преимущественно в Энгельсе, и сколько их было "на крыле", об этом не знает никто. Вероятно, те, что могли летать, уже перебазировались на другие аэродромы - от греха подальше", - пояснил он.

Притула подчеркнул, что теперь этим бомбардировщикам все равно придется садиться в Энгельсе, чтобы зарядиться ракетами. Потому что ракеты у россиян хранятся в хранилищах на этих аэродромах.

"Система обслуживания – очень сложная вещь, ее не перенесешь на другой аэродром. Такой ближайший – в Украинке на расстоянии 5 тысяч километров. То есть им придется слетать за 5 тысяч километров и лететь, чтобы пустить ракету по Украине. Это проблема", – считает он.

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Россиянам придется взять перерыв

По его мнению, перенести такие ракеты – это тоже проблема. Даже если их загрузить в эшелон, для этого они должны находиться в транспортных контейнерах, чтобы не получили повреждения во время движения.

"Эшелон будет туда идти как минимум дней 7 – 10. Поэтому из-за логистики им придется сделать перерыв в неделю, или даже на две недели, для того чтобы стартовать из "Украинки" и лететь обстреливать территорию Украины", – резюмировал эксперт.

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