Наслідки цієї "бавовни" певним чином вплинуть на здатність росіян вчиняти масовані ракетні атаки по території України. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Михайло Притула.

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Скільки бомбардувальників в Росії "на крилі" – невідомо

За його словами, стратегічні бомбардувальники-ракетоносці – Ту-95, Ту-160 й Ту-22М3 використовуються для того, щоб випускати з них крилаті ракети. У Ту-95 знаходиться один барабан, в якому – 6 крилатих ракет. У Ту-160 таких барабанів два.

Скільки зараз "на крилі" Ту-95 – не знає ніхто, тому що багато з них стоїть на аеродромах базування в Українці (в Амурській області Росії - 24 канал), Енгельсі і ще на Півночі Росії,

– наголосив він.

Військовий експерт зазначив, що на цих аеродромах бомбардувальники стоять без руху вже кілька років. Чи можуть вони взагалі літати, невідомо.

Найближчий від Енгельса аеродром – за 5 тисяч кілометрів

"Ті, що пускали ракети по території України, базувались переважно в Енгельсі, і скільки їх було "на крилі", про це не знає ніхто. Певно ті, що могли літати, вже перебазувались на інші аеродроми – від гріха подалі", – пояснив він.

Притула наголосив, що тепер цим бомбардувальникам все одно доведеться сідати в Енгельсі, щоб зарядитися ракетами. Тому що ракети в росіян зберігаються в сховищах на цих аеродромах.

"Система обслуговування – дуже складна річ, її не перенесеш на інший аеродром. Такий найближчий – в Українці на відстані 5 тисяч кілометрів. Тобто їм доведеться злітати за 5 тисяч кілометрів і летіти, щоб пустити ракету по Україні. Це є проблема", – вважає він.

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Росіянам доведеться взяти перерву

На його думку, перенести такі ракети – це теж проблема. Навіть, якщо їх завантажити в ешелон, для цього вони повинні знаходитись у транспортних контейнерах, щоб не отримали пошкодження під час руху.

"Ешелон буде туди йти щонайменше днів 7 – 10. Тому через логістику їм доведеться зробити перерву на тиждень, або більше – на два тижні, для того, щоб стартувати з "Українки" і летіти бомбардувати територію України", – резюмував експерт.

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