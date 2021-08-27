Взрывы в Кабуле: число жертв перевалило за 100, умер еще 1 военный США
27 августа 2021 , 07:29Читати новину українською
Источник:The Wall Street Journal
В столице Афганистана 26 августа прогремели сразу несколько мощных взрывов. Число жертв продолжает расти и уже превысило 100, среди них 13 – американские военные.
В течение 26 августа вблизи аэропорта Кабула зафиксировали не менее 2 взрывов. Количество людей, которые в результате погибли, продолжает расти.
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От взрывов в Афганистане погибли более 100 человек
По последним данным, число жертв взрывов достигло 103, хотя ранее сообщали о 90.
Кроме того, погиб еще 1 американский военнослужащий, в общем США потеряли 13 своих граждан. Также жертвами взрывов стали по меньшей мере 90 афганцев.
К слову, таких потерь армия США не испытывала за все 20 лет операции в Афганистане.
Два взрыва в Кабуле: что известно
- Первый взрыв произошел в результате того, что террорист-смертник взорвал себя возле входа в аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле. В момент взрыва он находился среди толпы.
- Второй взрыв прогремел возле гостиницы, расположенной возле аэропорта – вероятно, причиной стал заминированный автомобиль.
- Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность по крайней мере за 1 теракт.
- Джо Байден на брифинге заявил, что террористов найдут и накажут.