Взрывы в Кабуле: число жертв перевалило за 100, умер еще 1 военный США

В столице Афганистана 26 августа прогремели сразу несколько мощных взрывов. Число жертв продолжает расти и уже превысило 100, среди них 13 – американские военные.

В течение 26 августа вблизи аэропорта Кабула зафиксировали не менее 2 взрывов. Количество людей, которые в результате погибли, продолжает расти.

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От взрывов в Афганистане погибли более 100 человек

По последним данным, число жертв взрывов достигло 103, хотя ранее сообщали о 90.

Кроме того, погиб еще 1 американский военнослужащий, в общем США потеряли 13 своих граждан. Также жертвами взрывов стали по меньшей мере 90 афганцев.

К слову, таких потерь армия США не испытывала за все 20 лет операции в Афганистане.

Два взрыва в Кабуле: что известно