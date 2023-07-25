Наша законная цель, – Гуменюк сказала, что было уничтожено во время "хлопка" в Каховке

Временно оккупированную Каховку на Херсонщине посетил "хлопок". В ночь на 25 июля у россиян раздалось по меньшей мере три десятка взрывов. После этого оккупанты начали жаловаться на значительные потери. Но места сосредоточения врага – это законная цель ВСУ.

Об этом 24 Каналу заявила Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что украинские военные собирают информацию о том, как россияне сосредотачивают усилия как живой силы, так и вооружения, и техники.

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"Места сосредоточения врага – это наша законная цель. Также у них очень много рассредоточено по левобережью пунктов хранения боеприпасов, которыми они планируют обстреливать правый берег. И это тоже наша цель. Мы по ним мощно работаем", – подчеркнула Гуменюк.

В настоящее время у врага "снарядный голод". Об этом свидетельствует количество обстрелов. Так, за минувшие сутки, 24 июля, их количество уменьшилось до 43. Если сравнивать с более чем 90, то фактически обстрелов стало вдвое меньше.

Что произошло в оккупированной Каховке: смотрите видео

Россия терроризирует гражданских

Оккупанты пытаются продолжать давить на мирное население. Россияне обстреливают гражданских даже ночью. Бил враг по Камышанам, Херсону и Антоновке. Также мощно стрелял по Бериславу. Там ранены двое мирных жителей, а также разрушены частные дома. Фактически во всех населенных пунктах, попавших во вражеский обстрел, разрушение именно жилого сектора.

Мы понимаем, что враг совершенно не выбирает цели под фильтром, что это должны быть военные цели, совершенно не опасаясь того, что будет наказание за обстрелы гражданского населения,

– сказала Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Работа украинской армии достаточно результативна. В течение 24 июля ВСУ уничтожили 4 крупнокалиберных пушки россиян, а также 4 лодки с вражескими ДРГ.

"Имеем подтверждение об "отминусовании" 17 оккупантов. Продолжаем работу и по сосредоточению автобронетанковой техники, которой враг пытается маневрировать", – отметила Наталья Гуменюк.