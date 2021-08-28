В результате трагедии погибли по меньшей мере 13 человек. Еще утром 28 августа говорили о 12 жертвах.

К теме Число жертв взрывов в Казахстане перевалило за десяток

Погибшие военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа,

– заявил Касыма-Жомарт Токаев.

Что известно о взрывах в Казахстане

26 августа в Байзацком районе Жамбылской области вспыхнул один из складов воинской части. Впоследствии прогремели не менее 6 взрывов.

Людей, которые живут вблизи места инцидента, эвакуировали.

Среди погибших есть военные и спасатели, которые ликвидировали пожар. Имена 4 из них уже установили. Сейчас продолжаются поиски пропавших без вести.

Полный текст публикации президента Казахстана в твиттере:

В связи с трагическим событием в Байзацком районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа.

Важно Мощный взрыв в Казахстане на военном объекте: жуткое видео