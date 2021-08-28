В результате трагедии погибли по меньшей мере 13 человек. Еще утром 28 августа говорили о 12 жертвах.

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Погибшие военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа,
– заявил Касыма-Жомарт Токаев.

Что известно о взрывах в Казахстане

Полный текст публикации президента Казахстана в твиттере:

В связи с трагическим событием в Байзацком районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили настоящий героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа.

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