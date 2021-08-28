Внаслідок трагедії загинули щонайменше 13 людей. Ще зранку 28 серпня говорили про 12 жертв.

До теми Кількість жертв вибухів у Казахстані перевалила за десяток

Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам'яті народу,

– заявив Касима-Жомарт Токаєв.

Що відомо про вибухи в Казахстані

26 серпня у Байзацькому районі Жамбильської області спалахнув один зі складів військової частини. Згодом пролунали щонайменше 6 вибухів.

Людей, які живуть поблизу місця інциденту, евакуювали.

Серед загиблих є військові та рятувальники, які ліквідовували пожежу. Імена 4 з них вже встановили. Наразі тривають пошуки зниклих безвісти.

Повний текст публікації президента Казахстану у твітері:

У зв'язку з трагічною подією в Байзацькому районі Жамбилської області, що спричинила загибель людей, оголошую 29 серпня Днем загальнонаціональної жалоби. Загиблі військовослужбовці і рятувальники виявили справжній героїзм і самовідданість. Вони назавжди залишаться в пам'яті народу.

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