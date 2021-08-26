Взрывы на военном складе в Казахстане: уже более 50 пострадавших, началась эвакуация

Пожар вызвал по меньшей мере 6 взрывов на складе воинской части в Казахстане. Там продолжают разрываться снаряды, пожарные тушат пламя.

Возгорание произошло 26 августа возле одного из военных складов вблизи города Тараз. Пожар привел к взрыву неустановленных предметов.

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Пострадали более 50 человек

Сначала власти Жамбылской области сообщили, что в результате взрыва возле воинской части на юге Казахстана пострадали более 30 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уточнил, что ранения получили спасатели и военные. Впрочем, позже количество пострадавших возросло до 60, 11 из них – военнослужащие.

По состоянию на 00:02 по местному времени (21:02 по Киеву), количество пострадавших увеличилось до 66 человек. Говорится преимущественно о легких травмах, с тяжелыми – всего 2.

. По информации местных СМИ, пострадавшим в результате взрыва оказывают помощь 32 врача и 56 медицинских работников.

Как сообщил на инстаграм-странице taraz24tv, возле городской больницы в Таразе собралось немало людей. Они пытаются узнать о состоянии пострадавших родственников. Сотрудникам медицинского учреждения пришлось закрыть ворота, чтобы никто не отвлекал персонал. Тех, кто получил легкие травмы, быстро отпускают домой.

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Возле места взрыва началась эвакуация

Министерство обороны Казахстана уже начало эвакуацию жителей района, где прогремел взрыв. В ведомстве заявили, что боеприпасы, которые хранились на охваченном огнем складе – инженерные. По словам чиновников, они не имеют большой дальности разлета. Люди, живущие в соседних домах, почувствовали ударную волну.

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