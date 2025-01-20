Зарево в небе и громкие взрывы: в Казани – прилет БПЛА, под атакой была и Рязань

Беспилотники в российском небе видели немало местных в течение ночи 20 января. А некоторым удалось даже заснять их успешные действия.

О последствиях воздушной атаки беспилотников в России писали немало тамошних телеграм-каналов, как заметил 24 Канал. Далее – что известно на данный момент.

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Прилет в Казани и взрывы в Рязани: что известно

Среди ночи 20 января в небе над российским городом Казань зафиксировали пролеты БПЛА, а затем – зарево в небе от взрыва. Пишут, что дрон типа "Лютый" попал в местный авиационный технический колледж или в топливные резервуары, расположенные неподалеку.

Местные рассказывали, что беспилотник пролетел в Авиастроительном районе города около 04 утра. А после этого небо озарила яркая вспышка. Официальной информации о происшествии пока нет.

Атака беспилотников на Казань: смотрите видео очевидцев

Опасность атаки БПЛА объявляли также в Татарстане, в Рязани, в Курской и других областях. На работу аэропорта Казань наложили временные ограничения.

Над самой Рязанью слышали несколько взрывов, в частности в районе военного аэропорта. Предварительно, это была работа ПВО над городом около 2 часов ночи. Но здесь тоже пока без более подробной информации.