Дроны-камикадзе атаковали Киев: в ГСЧС рассказали, есть ли пострадавшие
Источник:"Суспильне"
14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе. Один обломок беспилотника упал на админздания.
Спасатели рассказали, есть ли пострадавшие в результате атаки на столицу. Кстати, по состоянию на 8 утра в Киеве уже сбили 11 дронов-камикадзе.
К теме Утренняя атака Киева: обломки дрона попали в админздания
Есть ли пострадавшие в результате атаки на Киев
Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.
Позже стало известно, что Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов.
Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилые здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали,
– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Дроны-камикадзе атаковали столицу: что известно
- 14 декабря глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области работают силы ПВО.
В 6:40 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. Все экстренные службы отправились на место происшествия. По данным местных телеграм-каналов, там есть попадания.
В 7:25 появилась информация о том, что в области и столице сбили уже 10 "Шахидов".
Позже в КГГА сообщили, что был сбит еще один дрон. По состоянию на 8 утра уничтожено 11 БПЛА.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, а в селе Вишневое – частный дом.