Дроны-камикадзе атаковали Киев: в ГСЧС рассказали, есть ли пострадавшие

14 декабря Киев атаковали дроны-камикадзе. Один обломок беспилотника упал на админздания.

Спасатели рассказали, есть ли пострадавшие в результате атаки на столицу. Кстати, по состоянию на 8 утра в Киеве уже сбили 11 дронов-камикадзе.

К теме Утренняя атака Киева: обломки дрона попали в админздания

Есть ли пострадавшие в результате атаки на Киев

Спикер управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага сообщила, что в результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали.

Позже стало известно, что Киев испытал две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов.

Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилые здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали,

– сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Дроны-камикадзе атаковали столицу: что известно