На Киев летела 31 российская ракета: сколько из них удалось сбить

Россия в среду, 23 ноября, массированно атаковала столицу Украины. Только на Киев российские военные выпустили 31 ракету.

Ракетные обстрелы в эфире канала Киев прокомментировал столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, по Киеву сегодня запустили 31 ракету, из которых сбили – 21.

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В Киеве ранены 11 человек

По словам Виталия Кличко, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Сообщается, что часть Киева обесточена.

Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить. У нас 11 человек были ранены, 10 человек – госпитализированы, из них – 1 ребенок. Относительно погибших – информация отсутствует,

– сказал Кличко.

Что известно об обстреле Киева и области

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