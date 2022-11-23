На Киев летела 31 российская ракета: сколько из них удалось сбить
Россия в среду, 23 ноября, массированно атаковала столицу Украины. Только на Киев российские военные выпустили 31 ракету.
Ракетные обстрелы в эфире канала Киев прокомментировал столичный мэр Виталий Кличко. По его словам, по Киеву сегодня запустили 31 ракету, из которых сбили – 21.
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В Киеве ранены 11 человек
По словам Виталия Кличко, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Сообщается, что часть Киева обесточена.
Сейчас часть города обесточена. Отсутствует водоснабжение, работники "Киевводоканала" и "Киевэнерго" работают, чтобы восстановить. У нас 11 человек были ранены, 10 человек – госпитализированы, из них – 1 ребенок. Относительно погибших – информация отсутствует,
– сказал Кличко.
Что известно об обстреле Киева и области
- В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии. В Киевской области российские террористы попали в жилой дом, из-за чего погибли три человека.
- Также Россия атаковала и другие регионы Украины. Во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции. В результате Яворовский, Львовский и Червоноградский районы остались без электроэнергии.
- Также зафиксировано попадание в Винницкой области. После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины вводят экстренные отключения света.
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