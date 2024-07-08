Ужас и геноцид, – Кличко рассказал о последствиях ударов по Киеву

Россия массированно атаковала Украину ракетами. В Киеве есть повреждения сразу в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал российскую атаку и рассказал о последствиях. Отметим, что враг целенаправленно ударил по детям – больницы "Охматдет".

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Последствия удара по Киеву

Мэр Киева назвал российскую атаку 8 июля одной из самых массированных за последний период. Есть попадание в детскую больницу "Охматдет". Спасатели делают все возможное, чтобы разобрать завалы.

В других районах города также зафиксированы попадания. В результате российского обстрела 17 горожан обратились в медучреждения, 12 – госпитализированы.

Двое пострадавших от сегодняшней атаки врага мужчин, которые были госпитализированы, умерли в одной из больниц Киева,

– сообщил мэр столицы.

Сейчас происходит эвакуация пациентов из "Охматдета" в другие больницы города. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ужас и геноцид – то, что делают россияне с нашей Украиной,

– подчеркнул Виталий Кличко.

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