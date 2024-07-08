Ужас и геноцид, – Кличко рассказал о последствиях ударов по Киеву
Россия массированно атаковала Украину ракетами. В Киеве есть повреждения сразу в нескольких районах. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал российскую атаку и рассказал о последствиях. Отметим, что враг целенаправленно ударил по детям – больницы "Охматдет".
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Последствия удара по Киеву
Мэр Киева назвал российскую атаку 8 июля одной из самых массированных за последний период. Есть попадание в детскую больницу "Охматдет". Спасатели делают все возможное, чтобы разобрать завалы.
В других районах города также зафиксированы попадания. В результате российского обстрела 17 горожан обратились в медучреждения, 12 – госпитализированы.
Двое пострадавших от сегодняшней атаки врага мужчин, которые были госпитализированы, умерли в одной из больниц Киева,
– сообщил мэр столицы.
Сейчас происходит эвакуация пациентов из "Охматдета" в другие больницы города. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Ужас и геноцид – то, что делают россияне с нашей Украиной,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Больше об ударе по Киеву
- В Соломенском районе обломки ракеты вызвали повреждения 2 этажей бизнес-центра. Фиксируют разрушения на площади 1 500 квадратных метров. Вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.
- В Днепровском районе обломки ракеты упали на жилую застройку;
- В Голосеевском районе обломки попали в районе жилого дома. Повреждены гаражи, вспыхнули автомобили.
- В Дарницком районе поврежден частный гражданский дом
- В Деснянском районе в результате атаки загорелся дом.
- В Шевченковском районе разрушениям подверглась детская больница "Охматдет". Также есть попадание в жилой дом, из-за чего повреждены подъезды – один разрушен. Началась эвакуация.
- В Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, также загорелся пожар в помещении одного из предприятий.