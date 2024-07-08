Мер Києва Віталій Кличко прокоментував російську атаку та розповів про наслідки. Зазначимо, що ворог цілеспрямовано вдарив по дітях – лікарні "Охматдит".

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Наслідки удару по Києву

Мер Києва назвав російську атаку 8 липня однією з наймасованіших за останній період. Є влучання в дитячу лікарню "Охматдит". Рятувальники роблять усе можливе, аби розібрати завали.

В інших районах міста також зафіксовані влучання. Унаслідок російського обстрілу 17 містян звернулися до медзакладів, 12 – госпіталізовані.

Двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва,

– повідомив мер столиці.

Наразі відбувається евакуація пацієнтів з "Охматдиту" в інші лікарні міста. Усім надається необхідна медична допомога.

Жах та геноцид – те, що роблять росіяни з нашою Україною,

– підкреслив Віталій Кличко.

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