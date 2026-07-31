Об этом говорится в материале Reuters.

Что говорят киевляне о проблемах с укрытиями?

Святошинский район столицы регулярно подвергается российским атакам. Местная жительница Татьяна Лищинская во время встречи с чиновниками не сдержала эмоций, рассказывая, как во время атаки баллистическими ракетами была вынуждена бежать в ближайшую поликлинику вместе с четырехлетним внуком.

По словам женщины, до подвала поликлиники нужно около 7 минут, тогда как баллистическая ракета долетает до Киева менее чем за 3 минуты. В то же время укрытие в школе, до которого она могла бы добраться за две минуты, до сих пор не открыли, хотя его готовят еще с 2023 года. Чиновники объясняют задержку незавершенными коммуникациями и бюрократическими процедурами. Ожидается, что оно начнет функционировать только в сентябре 2026 года.

По данным Киевской городской военной администрации, в июне и июле в результате усиленных российских атак в столице погибли 73 человека.

Несмотря на то, что городские власти заявляют о наличии 4 358 объектов для укрытия трехмиллионного населения Киева, лишь около 500 из них являются полноценными бомбоубежищами. Из-за этого жители обвиняют власти в бездействии и говорят, что призывы укрываться в бомбоубежищах являются лицемерными.

Как метро стало главным укрытием для жителей и гостей города?

Самым надежным местом во время воздушных тревог для многих киевлян остается метро. В то же время даже оно не гарантирует полной безопасности. В частности, вход на станцию метро "Лукьяновская", которая регулярно попадает под российские удары, уже десять раз подвергался повреждениям.

Во время массированной атаки 2 июня ночь в киевском метро провели 41 тысяча человек, а во время одной из последних атак эта цифра достигла рекордных 56 тысяч. Из-за переполненности между людьми возникают конфликты, в частности из-за использования туристических палаток, которые занимают много места.

Некоторые жители также жалуются, что охранники иногда не пускают людей в метро до начала воздушной тревоги, хотя есть предупреждение о возможном ударе.

Охрана метро относится к людям так, будто они приходят туда ради развлечения,

– рассказал 30-летний музыкант и маркетолог Дмитрий Диченко.

По его словам, в прошлом году его вместе с женой не пустили в метро между волнами атак. К тому времени, как они вернулись домой, по городу уже нанесли новый ракетный удар. С тех пор супруги стараются не выходить из дома во время тревог, ведь из-за протеза мужу трудно быстро передвигаться.

В Киевском метрополитене заявили, что система делает все возможное в пределах имеющихся ресурсов, однако ее основной функцией остается перевозка пассажиров.

Что мешает открытию новых укрытий в столице?

Другая жительница Святошинского района Валентина, чей дом был поврежден российской ракетой еще в 2025 году, также жалуется, что новое школьное укрытие рядом с ее домом до сих пор не работает. Из-за этого во время атак ей приходится бежать в отдаленный подвал.

"Почему можно ждать от нашего сумасшедшего соседа (России – 24 Канал), если в этой стране к людям относятся именно так?" – сказала Валентина.

Начальник управления образования Святошинского района Алексей Сукенников признал, что открытие двух школьных укрытий задерживается из-за бюрократических процедур.

В то же время офис украинского омбудсмена сообщил, что в ходе проверки 1 066 укрытий по всей стране были выявлены проблемы в 93% из них, в том числе и в 125 объектах в Киеве.

Среди наиболее распространенных недостатков – отсутствие доступности для людей с инвалидностью, ненадлежащее санитарное состояние и случаи, когда убежища, обозначенные как доступные, оказывались закрытыми или непригодными для использования.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в этом году город выделил более 1,1 миллиарда гривен на ремонт укрытий. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России на эти нужды уже потратили около 7 миллиардов гривен.

Где прячутся люди в районах, где нет метро?

Жители районов, где нет метро или оборудованных укрытий, вынуждены выбирать между опасными вариантами. Одни остаются в ванных комнатах или коридорах своих квартир, другие спускаются в подвалы, рискуя оказаться под завалами.

Некоторые украинцы рассказывают, что их не пускают в укрытия с домашними животными. Другие снимают номера в отелях только для того, чтобы иметь доступ к бомбоубежищу, или ночуют на подземных парковках.

Ситуация с укрытиями очень плохая, учитывая, что мы уже пятый год живем в условиях войны. Как следствие, мы видим большее количество жертв среди гражданского населения,

– подытожил Дмитрий Диченко.

Напомним, в Киевском метрополитене сообщали, что, по официальным данным, массированную атаку в ночь на 30 июля на станциях метро пережидали более 56 тысяч человек. Кроме того, представители метрополитена опровергли информацию, что граждан не пускали на станции, чтобы переждать опасность.