Россия атаковала Кривой Рог: Вилкул рассказал о последствиях для города

Россияне вечером 11 февраля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки в городе есть повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Что известно о последствиях ракетной атаки по Кривому Рогу

Александр Вилкул рассказал, что после вражеской атаки по Кривому Рогу в городе есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении.

Предварительно, пострадавших после российских обстрелов в Кривом Роге – нет. Рядом с местом удара уже был развернут штаб помощи людям.

Штаб разворачивается в той же школе, что был и в прошлый раз. Местные поймут. Помощь стройматериалами, заявления на материальную помощь от города,

– сказал Вилкул.

Стоит отметить, что о ракетной атаке по Кривому Рогу стало известно в 21:05. В самом городе слышали взрывы.

Мониторинговые паблики писали, что, по предварительным данным, было применено 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М". Сейчас в ОВА о последствиях взрывов в Кривом Роге и работе ПВО ничего не писали.

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