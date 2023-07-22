"Хлопок" на Крымском мосту сделал еще один разрыв в броне Путина, – Asia Times
Источник:Asia Times
Россия и Путин ежедневно теряют свою так называемую мощь, которой так кичились на весь мир. А удар по Крымскому мосту 17 июля лишь подтвердил это. Обозреватели говорят, что он совершил очередной разрыв в броне диктатора.
В издании отметили, что удары по незаконному сооружению продемонстрировали уязвимые места России. И они не только на полуострове Крым, но и на оккупированных страной-агрессором территориях.
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Имидж Путина взорвали вместе с мостом
Обозреватели обратили внимание на то, что Путин пытается восстановить свою власть после провального мятежа Пригожина. Глава ЧВК "Вагнера" изрядно доставил хлопот диктатору из Кремля. А подрыв Крымского моста лишь усложнил ситуацию, еще больше подорвав "его (Путина – 24 Канал) имидж непобедимого силача".
Заметили в издании, что Крым, вероятно, единственная территория, которая "беспокоит россиян, независимо от того, насколько оторванными от реальности могут звучать исторические претензии".
Таким образом, неспособность предотвратить украинские атаки в Крыму и на Крым также разоблачает потенциально значительную личную уязвимость режима Путина и мифов, на которых он частично построен,
– говорят обозреватели.
В то же время, они добавили, что это не демонстрация того, что Кремль может вскоре потерять Крым. Но они признают, что заявления о возвращении полуострова Украиной, если потребуется, силой, "стали чуть более правдоподобными".
Взрывы на Крымском мосту: что известно
- В ночь на 17 июля российскими соцсетями начала распространяться паника. Они изобиловали сообщениями из района Крымского моста. Там жители слышали взрывы, а после этого так называемая "власть" написала, что произошло некое "ЧП".
- Тогда сообщалось, что "что-то случилось" недалеко от 145-й опоры незаконного объекта со стороны Краснодарского края в России. Понятно, что оккупанты мгновенно перекрыли мост для передвижения. Также заявили, что пытаются "восстановить ситуацию".
- Заметим, что два взрыва слышали в 03:04 и 03:20 по местному времени. После этого всех водителей, находившихся на мосту, развернули. Их отправили на "безопасное расстояние".
- Российский минтранс пожаловался, что в результате взрыва повреждено дорожное полотно на пролетах. Также можно увидеть, что один из отрезков моста буквально рухнул.