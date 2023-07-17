Из-за "хлопка" на Крымском мосту у оккупантов паника: уже создают штаб в Краснодаре
У россиян началась безумная паника из-за мощных взрывов на Крымском мосту. В Краснодарском крае вообще создают оперативный штаб для помощи тем, кто застрял в пробке.
Однако "власть" продолжает успокаивать людей, хотя это бесполезно. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Важно Возле Крымского моста растет километровая пробка: пропагандисты уже запели о "теракте"
У оккупантов паника из-за взрывов на Крымском мосту
В Крыму уже заявили о наличии запасов горюче-смазочных материалов, продовольственных и промышленных товаров.
Однако на подъездах к Крымскому мосту стоят многокилометровые пробки. Люди в истерике пытаются сбежать.
В то же время губернатор Краснодарского края объявил о создании оперативного штаба для помощи тем, кто застрял в пробке. А министерство транспорта России призвало людей ехать в Крым или из Крыма через временно оккупированные прифронтовые территории в "материковой" Украине.
На одном из видео видно, как полицейский объясняет автомобилистам, попавшим в пробку возле Крымского моста, что делать дальше.
"Не знаю! Или паром, или домой, куда вам еще", – сказал он.
Полицейский объясняет водителям в пробке, что делать дальше: смотрите видео
"Власть" пытается успокоить россиян
Так называемый министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал туристов по возможности пока оставаться в своих отелях, санаториях и пансионатах.
Туристов пытаются успокоить: смотрите видео
А губернатор Развожаев сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение: произошло "чрезвычайное событие" в районе одной из опор Краснодарского края.
Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы". Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, так что запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация,
– пробормотал Развожаев.
Цинические пропагандисты уже придумали новую так называемую "схему проезда по альтернативному сухопутному маршруту". Он осуществляется оккупированными территориями Украины.
Схема проезда по альтернативному сухопутному маршруту / фото росСМИ
Ситуация с Крымским мостом: последние новости
- Ночью 17 июля на Крымском мосту слышали взрывы.
- Как пишут росСМИ, туристы из Белгородской области стали одними из пострадавших в результате "чрезвычайного происшествия" на Крымском мосту. Взрывом повредило их авто.
- В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту уже образовалась многокилометровая пробка. Так, на трассе А-290 в районе Тамани – пробка протяженностью несколько километров.
- Затруднено движение в обратном направлении – от Крымского моста в сторону Темрюка.
- Пропагандисты жалуются на якобы "ракетный удар" по Крымскому мосту, в результате которого упала одна из опор. В результате этого повреждена автомобильная часть, а железнодорожная якобы не пострадала.