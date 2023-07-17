Из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту оккупанты остановили поезда и паромы
В ночь на 17 июля на Крымском мосту слышали звуки взрывов. В результате этого оккупанты остановили поезда и паромы.
Уже известно, что работу паромов между Крымом и Кубанью приостановили. Об этом сообщили пропагандисты, информирует 24 Канал.
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Оккупанты остановили поезда и паромы
Так, работа паромов между Крымом и Кубанией остановлена из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту, сообщил председатель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.
Также временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.
Полиция возле Крымского моста предупреждает водителей, что паромная переправа не работает.
В то же время минтранс России утверждает, что опоры Крымского моста целые: "Со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста".
Кроме того, задерживается отправление поезда "Керчь – Анапа", маршрут которого идет по Крымскому мосту. А движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" – "Керчь-Южная Новый парк" остановлено из-за "ЧП" на Крымском мосту.
Взрывы на Крымском мосту: что известно
- Ночью 17 июля на Крымском мосту раздались громкие взрывы. В сети уже показали первые минуты после нового мощного "хлопка". Так, в районе одной из опор виден густой дым.
- Гауляйтер Севастополя Развожаев уверяет крымчан в запасе бензина и продуктов: "Дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо".
- Так называемый министр курортов Крыма также постарался успокоить всех и призвал туристов по возможности оставаться в отелях.
- В Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту уже образовалась многокилометровая пробка.
- Очевидец сообщил, что движение через Крымский мост закрыто. Позже Аксенов подтвердил, что движение по мосту остановили. Очевидцы рассказали, что на мосту плита съехала вниз, отбойник вывернуты.
- Также Аксенов попросил людей "воздержаться от поездок через Крымский мост и ради безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы".
- Губернатор Краснодарского края не говорил о последствиях "хлопка", но пояснил, что "в связи со сложившейся ситуацией" он просит жителей и гостей не планировать проезд через Крымский мост.