Из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту оккупанты остановили поезда и паромы

В ночь на 17 июля на Крымском мосту слышали звуки взрывов. В результате этого оккупанты остановили поезда и паромы.

Уже известно, что работу паромов между Крымом и Кубанью приостановили. Об этом сообщили пропагандисты, информирует 24 Канал.

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Оккупанты остановили поезда и паромы

Так, работа паромов между Крымом и Кубанией остановлена из-за "чрезвычайного события" на Крымском мосту, сообщил председатель Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

Также временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту.

Полиция возле Крымского моста предупреждает водителей, что паромная переправа не работает.

В то же время минтранс России утверждает, что опоры Крымского моста целые: "Со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста".

Кроме того, задерживается отправление поезда "Керчь – Анапа", маршрут которого идет по Крымскому мосту. А движение поездов на перегоне "Вышестеблиевская" – "Керчь-Южная Новый парк" остановлено из-за "ЧП" на Крымском мосту.

Взрывы на Крымском мосту: что известно