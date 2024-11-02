В нескольких районах Крыма слышали взрывы: на полуострове могла работать вражеская ПВО

В нескольких районах временно оккупированного Крыма в ночь на 2 ноября слышали мощные взрывы. Также сообщалось и о работе ПВО оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

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Что известно о взрывах в Крыму

О громких звуках в Крыму авторы телеграм-канала "Крымский ветер" сообщили в 01:03 по киевскому времени. По предварительным данным, около 9 взрывов слышали в Джанкойском и Красноперекопском районе.

Через несколько минут в Севастополе россияне объявили воздушную тревогу. В то же время в Джанкое слышали, вероятно, работу вражеской ПВО, однако что именно могло лететь на аннексированный украинский полуостров местные власти – не сообщали.

Позже в "Крымском ветре" также сообщили, что взрывы слышали и в Нижнегорском районе. А из Джанкоя, по данным канала, рассказали, что "было 5 пусков российской ПВО и 3 прилета, от которых тряслись дома". Кроме того, очевидцы писали о наличии "ярких вспышек" вблизи села Азовское.

Также в канале писали и о взрыве в Саках, где расположен аэродром российских захватчиков. По предварительным данным, пока там были только один громкий звук.

Сейчас в российской оккупационной администрации не комментировали информацию о взрывах, которые слышали в Крыму.