Взрывное утро в Крыму: жалуются на атаку Балаклавской ТЭС и отключение света

Утро 17 февраля оказалось крайне беспокойным для жителей временно оккупированного Крыма. Местные власти жалуются на очередную атаку беспилотников. Жители же останутся без света.

Традиционно для жителей оккупированных территорий "ничего не произошло". В то же время "атака беспилотников" стала причиной отключения света. Россияне, а что с лицом?

Смотрите также После ракетных обстрелов беспокойно и в Крыму: оккупанты заявляют об атаке дронами

Якобы атака Балаклавской ТЭС

По крайней мере, это подчеркивает так называемый глава Севастополя Михаил Развожаев. Он, конечно же, начал придумывать басни о работе ПВО. Мол, удалось сбить беспилотник, который якобы "пытался атаковать важный объект".



Развожаев жалуется на атаку дронами / Скриншот с его телеграммы

Собственно, говорится о том, что атаку совершили с самого утра. А случилась она вблизи Балаклавской ТЭС. Тот самый "важный объект". Интересно, что он также рассказал о том, что загорелся пожар на судне черноморского флота. Но и здесь переживать не стоит, ведь оно было списано.

И в любимой манере оккупантов, "потерь и разрушений нет". Ну, конечно, если судно списано, то пусть уже горит синим пламенем. Хуже уже не будет. А вот и нет. Оккупантов ожидает день без света.

Ввели отключение в Крыму

Да-да, попадания отсутствуют, разрушения тоже. Но оккупанты решили ввести графики отключения света. Интересно, что в Балаклавском районе электроэнергии не будет с 9 до 17 часов. Неплохой результат, как на "ничего не случилось".



В Балаклавском районе будут выключать свет / Фото из сети

США за демилитаризацию Крыма

Доподлинно неизвестно, была ли это атака беспилотниками. Да и доподлинно непонятно, что произошло, потому что оккупанты заучили формулировку о "работе ПВО" и "атаке дронами" и повторяют ее по любым случаям.

В то же время, отметим, что в США поддерживают атаку Украиной военных объектов России на территории временно оккупированного Крыма. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым по меньшей мере не будет демилитаризован,

– подчеркнула она.

Напоследок заметим, что хлопковым было и 16 февраля для окупантов. Но тогда взрывы раздавались в Армянске. По сети распространялись фотографии с густым дымом, поднимающимся к небу. В украинских телеграм-каналах рассказывали о том, что там что-то по-черному горит. Тем временем оккупанты утверждали, что что-то там несущественно бахнуло, и что работала ПВО.