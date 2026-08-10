В то же время в одном из районов Симферополя после пролета беспилотников, стрельбы и взрыва на некоторое время пропало электроснабжение. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местных жителей.

Что известно о взрывах в Крыму?

По словам Развожаева, российские военные задействовали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы для якобы уничтожения воздушных целей. Всего было сбито семь беспилотников. Их якобы уничтожали в районе Северной стороны Севастополя, а также в Балаклавском и Гагаринском районах.

Местных жителей при этом призвали не находиться на открытой местности и оставаться в безопасных местах. Развожаев также заявил, что по беспилотникам вели огонь различными средствами, в частности из стрелкового оружия.

Отдельно сообщается о последствиях ночных событий в Симферополе. По данным местных жителей, после пролета беспилотников, стрельбы и взрыва в части города на некоторое время пропало электроснабжение.

Напомним, в ночь на 7 августа временно оккупированный Крым вновь подвергся атаке беспилотников. Серия взрывов прогремела в районе военного аэродрома "Гвардейское", после чего там вспыхнул масштабный пожар. По сообщениям местных жителей, на территории объекта могли взорваться боеприпасы.

Российское Министерство обороны традиционно заявило о работе противовоздушной обороны над Крымом. В ведомстве утверждали, что российские силы якобы сбили несколько беспилотников.

Военный аэродром "Гвардейское" имеет важное значение для российских оккупационных войск в Крыму. Захватчики используют этот объект для базирования авиации, а также в качестве одной из площадок, связанных с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Это не первая атака на "Гвардейское". В июле Силы обороны Украины уже наносили удары по двум ангарам на территории аэродрома, где российские военные хранили ударные беспилотники и авиационное оборудование.

На данный момент остается неизвестным, какой именно ущерб понес аэродром после ночной атаки.