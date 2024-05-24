В Алуште был поражен узел связи российских оккупантов, – "Атеш"

В аннексированном Крыму в ночь с 23 на 24 мая раздавались мощные взрывы во многих городах. В местных пабликах писали о прилетах в Алуште.

Партизаны из "Атеша" в конце концов рассказали, какие последствия были у оккупантов после прилета. В сети также показали, что именно могло быть пораженным.

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Какие возможные последствия прилета по Алуште

Агенты движения "Атеш" сообщили, что по состоянию на 24 мая 00:03 в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов в воинской части 28735. Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму.

Стоит отметить, что это бывшая украинская военная часть, которая теперь используется оккупантами.

Похоже на то, что было нанесено значительных повреждений оборудованию и множества уничтоженных оккупантов. Вероятно, также удалось уничтожить пункт управления этого центра,

– отметили партизаны.

Однако в "Атеше" призвали все же подождать официального подтверждения от Сил обороны Украины относительно последствий работы в Алуште.

Кроме того, в сети также показали, как выглядит вероятный пункт связи оккупантов в Алуште, в который могли попасть.

В Алуште могли попасть в пункт связи оккупантов / Фото из местных телеграм-каналов

В Алуште были мощные взрывы

Во многих городах Крыма вечером 23 мая раздавались мощные взрывы. Российские захватчики сообщали о "комбинированном ударе ракетами и дронами", а также писали о работе своей печально известной ПВО.

Оккупанты также отмечали, что якобы все цели в небе были сбиты. Однако в сети начали распространять видео с прилетами в Алуште, где явно было видно, что российская ПВО не сработала.

В телеграм-канале "Крымский ветер" также писали, что медработников вызывают срочно на работу в Алуште. Хотя до этого так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов писал, что якобы было попадание по "пустому объекту хозяйственного назначения".

В "Атеше" призвали людей во временно оккупированном Крыму становиться частью партизанского движения и творить нашу общую победу. Для этого надо написать координатору в телеграмме: @ruslan_atesh_ua