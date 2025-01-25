В Крыму раздавались сирены и взрывы: оккупанты заявляют об атаке дронов

Неспокойным выдалось утро для оккупантов в Крыму. Полуостров атаковали дроны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По распоряжению Минобороны России в Севастополе перекрыли рейд.

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Что известно об атаке на Крым

Около 10:20 в сети появилась информация о том, что в Евпатории и Саках прогремели взрывы. Также была слышна работа зенитных орудий.

Кроме того, БпЛА было замечено над селом Лозовое в Симферопольском районе. В Минобороны России приказали перекрыть рейд в Севастополе, Дептранс запустил компенсационные автобусные маршруты.

Впоследствии в Минобороны России сообщили о том, что дежурными средствами ПВО с 10:45 по 11:20 было якобы перехвачено и уничтожено 11 беспилотников над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Напомним, что агенты "Атеш" зафиксировали значительное увеличение количества систем ПВО в Крыму. Интересно то, что их перебросили из других участков фронта.