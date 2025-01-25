Повідомляє 24 Канал з посилання на російські ЗМІ. За розпорядженням Міноборони Росії у Севастополі перекрили рейд.

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Що відомо про атаку на Крим

Близько 10:20 в мережі з'явилася інформація про те, що у Євпаторії та Саках пролунали вибухи. Також було чути роботу зенітних гармат.

Крім того, БпЛА було помічено над селом Лозове у Сімферопольському районі. В Міноборони Росії наказали перекрити рейд у Севастополі, Дептранс запустив компенсаційні автобусні маршрути.

Згодом у Міноборони Росії повідомили про те, що черговими засобами ППО з 10:45 по 11:20 було нібито перехоплено та знищено 11 безпілотників над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Нагадаємо, що агенти "Атеш" зафіксували значне збільшення кількості систем ППО у Криму. Цікавим є те, що їх перекинули з інших ділянок фронту.