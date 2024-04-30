Важно максимально ослабить ПВО захватчиков, чтобы наносить удары по важным вражеским объектам в Крыму, в частности. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский.

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Атаки будут продолжаться

Сергей Грабский отметил, что атака осуществлялась против аэродрома и противовоздушной обороны врага в Крыму. Это очень важно, ведь ПВО врага в Крыму нужно ослабить, чтобы Украина могла более эффективно и точно наносить удары по тем объектам, которые сейчас обнаружены и которые можно уничтожить. Сейчас Украина ожидает поставки, в частности, авиации и дополнительного вооружения к ней.

Готовится почва для того, чтобы урожай был очень хороший для нас, и наши атаки были успешны с минимальными потерями с нашей стороны. Поэтому такие атаки будут продолжаться и в будущем,

– подчеркнул он.

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