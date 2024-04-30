Важливо максимально послабити ППО загарбників, щоб завдавати ударів по важливих ворожих об'єктах у Криму, зокрема. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський.

Читайте також Удари ATACMS по окупованому Криму стають методичними: які цілі є пріоритетними

Атаки продовжуватимуться

Сергій Грабський зазначив, що атака здійснювалася проти аеродрому та протиповітряної оборони ворога у Криму. Це дуже важливо, адже ППО ворога у Криму потрібно послабити, щоб Україна могла більш ефективно та точно завдавати ударів по тих об'єктах, які зараз виявлені і які можна знищити. Зараз Україна очікує на поставки, зокрема, авіації та додаткового озброєння до неї.

Готується ґрунт для того, щоб врожай був дуже добрий для нас, і наші атаки були успішні з мінімальними втратами з нашого боку. Тому такі атаки будуть продовжуватися і в майбутньому,

– підкреслив він.

Вибухи у Криму вночі 30 квітня: що відомо