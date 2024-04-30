Важливо максимально послабити ППО загарбників, щоб завдавати ударів по важливих ворожих об'єктах у Криму, зокрема. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Сергій Грабський.
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Атаки продовжуватимуться
Сергій Грабський зазначив, що атака здійснювалася проти аеродрому та протиповітряної оборони ворога у Криму. Це дуже важливо, адже ППО ворога у Криму потрібно послабити, щоб Україна могла більш ефективно та точно завдавати ударів по тих об'єктах, які зараз виявлені і які можна знищити. Зараз Україна очікує на поставки, зокрема, авіації та додаткового озброєння до неї.
Готується ґрунт для того, щоб врожай був дуже добрий для нас, і наші атаки були успішні з мінімальними втратами з нашого боку. Тому такі атаки будуть продовжуватися і в майбутньому,
– підкреслив він.
Вибухи у Криму вночі 30 квітня: що відомо
- В ніч на 30 квітня в тимчасово окупованому Криму оголосили про ракетну небезпеку. Тривога лунала по всьому півострову. Згодом моніторингові канали повідомили про перші вибухи. Неспокійною ніч була у Джанкої, Октябрському та Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Окупанти цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст.
- Під ранок російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район. Також російські загарбники заявили, що "ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США".
- "Атеш" розповів, що серед окупантів багато поранених та ліквідованих. Їхні агенти серед військових збройних сил Росії повідомляють про 5 ударів по аеродрому Джанкой. Зазначається, що було здійснено комбінований удар БпЛА та ракет по військових об'єктах.