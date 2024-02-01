Это в очередной раз подтверждает то, что у россиян не осталось безопасных мест ни на суше, ни в воздухе, ни на море. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Владислав Селезнев.
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"Хлопок" в Крыму
Такие события в первую очередь бьют по моральному состоянию оккупантов. Они дают понять, что война не на юге Херсонской или Запорожской областей, а непосредственно в Крыму, подчеркнул Селезнев.
Особенно сейчас это важно, поскольку в России идет подготовка к выборам Путина. Напомним, что в марте должны переизбирать диктатора.
"Путин пытается реализовывать свою предвыборную кампанию под флагом, мол, "мир, покой, благодать" с уверенностью в будущем для всех жителей России. А тут когда гудит не только на временно оккупированных территориях Украины, а и непосредственно на европейской части России, то о безопасности и таком сытом пространстве, видимо, не стоит говорить", – заметил военный эксперт.
Более того – что бы ни рассказывала российская пропаганда, пытаясь нивелировать последствия, местные уже видят реальную картину.
"Вместо того, чтобы направлять (деньги – 24 Канал) на реализацию определенных социальных программ, они трансформируются в оружие, боеприпасы и то, что точно не накормит россиян", – добавил Селезнев.
Что известно о взрывах в Крыму: основное
- По меньшей мере 5 взрывов прогремело в Крыму 31 января. Россияне сначала заявили о якобы 6 ракетах, которые ударили по городу. Местные распространили фото, где видно дым, в частности, в районе аэродрома "Бельбек".
- Позже командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил всех, "кто присоединился к очистке Крыма от российского присутствия".
- Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил о поражении определенных объектов. Но о самих масштабах можно говорить позже.
- Оккупанты не успели рассредоточить летный состав на аэродроме. В частности, говорится о повреждении самолетов. По словам Натальи Гуменюк, россиянам уже не помогут их системы ПВО.