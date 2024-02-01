Це вкотре підтверджує те, що у росіян не залишилося безпечних місць ані на суші, ні в повітрі, ні на морі. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Бавовна" у Криму

Такі події в першу чергу б'ють по моральному стану окупантів. Вони дають зрозуміти, що війна не на півдні Херсонської чи Запорізької областей, а безпосередньо в Криму, наголосив Селезньов.

Особливо зараз це важливо, оскільки в Росії триває підготовка до виборів Путіна. Нагадаємо, що у березні мають переобирати диктатора.

"Путін намагається реалізовувати свою передвиборчу кампанію під прапором, мовляв, "мир, спокій, благодать" з упевненістю в майбутньому для всіх мешканців Росії. А тут коли гупає не лише на тимчасово окупованих територіях України, а і безпосередньо на європейській частині Росії, то про безпековий та такий ситий простір, мабуть, не варто говорити", – зауважив військовий експерт.

Ба більше – що б не розказувала російська пропаганда, намагаючись знівелювати наслідки, місцеві вже бачать реальну картину.

"Замість того, щоб спрямовувати (гроші – 24 Канал) на реалізацію певних соціальних програм, вони трансформуються в зброю, боєприпаси та те, що точно не нагодує росіян", – додав Селезньов.

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