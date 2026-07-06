Вынесли энергетику и вызвали блэкаут: "Мадяр" похвастался впечатляющей работой СБС в Крыму

Украинские военные нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры во временно оккупированном Крыму и на юге Украины. В результате у противника возникли проблемы с электроснабжением, а местами даже произошли отключения электричества.

Об этом написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

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Что рассказал "Мадяр" о работе СБС в Крыму?

По словам "Мадяра", в период с 1 по 5 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 37 энергетических узлов на оккупированных территориях.

В ночь на 6 июля, во время массированной российской атаки на Украину, украинские военные также атаковали подстанцию "Симферопольская" напряжением 330 киловольт в аннексированном Симферополе.

Бровди также заявил, что после этих ударов оккупационные власти сообщили о масштабных перебоях с электроснабжением в Симферополе и на Южном берегу Крыма.

Конечно, оккупанты еще не дошли до финала, это лишь начало деоккупации. Посмотрим, пусть это будет сотый шаг нашего путешествия по розеткам в течение июля,

– заявил командующий СБС.

Как Силы беспилотных систем отработали по Крыму за несколько дней / Видео из фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди

Кроме того, Роберт Бровди анонсировал, что впоследствии обнародует информацию о других результатах ночной операции, в частности о поражении двух танкеров с топливом в Азовском море и нефтебазы в Керчи.

Напомним, ранее о блэкауте в Крыму писали местные телеграм-каналы. Жители Бахчисарая и Ялты сообщали о полном отключении электричества в городах, люди также слышали стрельбу возле Симферопольской и Таврической теплоэлектростанций.