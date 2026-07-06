Про це написав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що розповів "Мадяр" про роботу СБС по Криму?

За словами "Мадяра", упродовж 1 – 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 37 енергетичних вузлів на окупованих територіях.

У ніч на 6 липня, під час масованої російської атаки по Україні, українські військові також атакували підстанцію "Сімферопольська" напругою 330 кіловольтів у анексованому Сімферополі.

Бровді також заявив, що після цих ударів окупаційна влада повідомила про масштабні перебої з електропостачанням у Сімферополі та на Південному березі Криму.

Звісно окупанти ще не у фіналі, то лише початок деокупації. Подивимося нехай на сотий крок мандрів розетками протягом липня,

– заявив командувач СБС.

Як Сили безпілотних систем відпрацювали по Криму за кілька днів / Відео з фейсбуку Роберта "Мадяра" Бровді

Крім того, Роберт Бровді анонсував, що згодом оприлюднить інформацію про інші результати нічної операції, зокрема щодо ураження двох танкерів із пальним в Азовському морі та нафтобази в Керчі.

Нагадаємо, раніше про блекаут у Криму писали місцеві телеграм-канали. Жителі Бахчисарая та Ялти повідомляли про повне знеструмлення міст, люди також чули стрілянину біля Сімферопольської та Таврійської теплоелектростанцій.