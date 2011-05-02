Массированный налет на Крым, удар по Запорожью: хронология 1164 дня войны

Ночью 2 мая Россия в очередной раз осуществила дроновую атаку на Украину. Не прекращает враг и штурмов на фронте. Тем временем наши военные не оставляют противника без ответа. Беспилотники ночью передали "пламенный привет" оккупантам в Крыму.

О ситуации на фронте, международной арене, вражеские воздушные атаки и их последствия, новые военные преступления россиян, рассказывает 24 Канал.

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