Массированный налет на Крым, удар по Запорожью: хронология 1164 дня войны
Ночью 2 мая Россия в очередной раз осуществила дроновую атаку на Украину. Не прекращает враг и штурмов на фронте. Тем временем наши военные не оставляют противника без ответа. Беспилотники ночью передали "пламенный привет" оккупантам в Крыму.
О ситуации на фронте, международной арене, вражеские воздушные атаки и их последствия, новые военные преступления россиян, рассказывает 24 Канал.
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По состоянию на 06:00 в Черном море находятся сразу 5 ракетоносителей, общим залпом до 34 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море – 3, из которых 1 является носителем ракет "Калибр". Путин сместил внимание на краткосрочные задачи, в частности закрепление захваченных территорий и усиление экономики России. Некоторые чиновники США остаются скептическими относительно искренности Путина, несмотря на его заявления о стремлении к миру. Давление администрации Трампа и возможные новые санкции ставят Путина в затруднительное положение, заставляя его рассмотреть мирное соглашение. Российские войска продвинулись на Сумском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях. Кабинет министров Украины зарегистрировал проект закона о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном, которое стороны подписали в четверг, 1 мая. Роспаблики пишут, что оккупантов в Крыму массированно атакуют не только дронами, но и ATACMS и "Нептунами". Взрывы слышали в Севастополе, районе аэродрома Саки, на аэродроме Бельбек, в районе аэропорта в Симферополе, в Евпатории и Феодосии. США прекращают быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, призывая обе стороны представить собственные мирные инициативы. США будут продолжать использовать санкции против России как инструмент давления, не отменяя их, а также рассматривают новые санкции. По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, президент Дональд Трамп стремится завершить войну дипломатическим путем. В то же время США будут сосредотачивать внимание не только на Украине. Ночью 2 мая оккупанты нанесли удар беспилотниками по жилому сектору Запорожья. По состоянию на утро количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 29. Среди них – 13-летний мальчик. 12 человек госпитализировали. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.
Враг вывел в Черное море 5 носителей "Калибров"
Ближайшие цели Путина в войне в Украине могли измениться: CNN раскрыло, на чем тот сосредоточился
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В Раде зарегистрировали законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых
На Крым осуществлен массированный воздушный налет
США снимают с себя роль посредника между Украиной и Россией
Россия атаковала ударными дронами Запорожье
По состоянию на 06:00 в Черном море находятся сразу 5 ракетоносителей, общим залпом до 34 ракет.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море – 3, из которых 1 является носителем ракет "Калибр".
Путин сместил внимание на краткосрочные задачи, в частности закрепление захваченных территорий и усиление экономики России.
Некоторые чиновники США остаются скептическими относительно искренности Путина, несмотря на его заявления о стремлении к миру.
Давление администрации Трампа и возможные новые санкции ставят Путина в затруднительное положение, заставляя его рассмотреть мирное соглашение.
Российские войска продвинулись на Сумском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
Кабинет министров Украины зарегистрировал проект закона о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном, которое стороны подписали в четверг, 1 мая.
Роспаблики пишут, что оккупантов в Крыму массированно атакуют не только дронами, но и ATACMS и "Нептунами". Взрывы слышали в Севастополе, районе аэродрома Саки, на аэродроме Бельбек, в районе аэропорта в Симферополе, в Евпатории и Феодосии.
США прекращают быть посредником в переговорах между Украиной и Россией, призывая обе стороны представить собственные мирные инициативы.
США будут продолжать использовать санкции против России как инструмент давления, не отменяя их, а также рассматривают новые санкции.
По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, президент Дональд Трамп стремится завершить войну дипломатическим путем. В то же время США будут сосредотачивать внимание не только на Украине.
Ночью 2 мая оккупанты нанесли удар беспилотниками по жилому сектору Запорожья.
По состоянию на утро количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье возросло до 29. Среди них – 13-летний мальчик. 12 человек госпитализировали.
Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры.