Крым под воздушным ударом: мощные взрывы гремели в Севастополе, вспыхнули несколько пожаров
- В ночь на 18 апреля в оккупированном Крыму произошли взрывы, больше всего в Севастополе.
- Это из-за атаки дронов, после которой, предварительно, загорелись порт и нефтебаза.
На оккупированный Россией Крым ночью 18 апреля налетели БпЛА. Ряд взрывов раздавался в разных районах полуострова, больше всего в Севастополе.
"Крымский ветер" в телеграмме сообщает о пожаре на нефтебазе. Также есть информация, что горел порт.
Смотрите также В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года
Что известно о воздушном ударе по Крыму 18 апреля и возможные последствия?
Во временно оккупированном Крыму ночью 18 апреля прогремела серия взрывов. Работу российской противовоздушной обороны слышали в Саках, Каче, Евпатории, Николаевке, Новофедоровке, Бахчисарае. Громче всего было в Севастополе. Работали "Панцири", пулеметы, зенитная артиллерия.
По информации телеграм-сообщества Exilenova+, после атаки ударных БпЛА загорелся порт. Интенсивную стрельбу слышали еще и в районе Севастопольской ТЭЦ. Также появилась информация от местных пабликов, что горит нефтебаза на мысе Манганари.
Тем временем оккупационная администрация по привычной методичке заявляет, что падали только обломки, а десятки БпЛА сбили. Горят же, мол, просто остатки нефтепродуктов в каком-то резервуаре.
Над Севастополем – зарево пожара
Добавим, что после атаки ударных БпЛА загорелся нефтяной объект в Тихорецке Краснодарского края. К сожалению, видео или фото оттуда пока нет.
Где еще дроны наносили ущерб России?
В ночь на 17 апреля БпЛА атаковали Ленинградскую область. Немало рейсов из местных аэропортов вынуждены были кружить в небе. Обломки дронов, как заявляли местные власти, попадали в разных местах.
В тот же день Силы обороны нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам и базам по ремонту и обслуживанию техники, поразив также склад хранения катеров в Крыму.
Перед этим военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан говорил 24 Каналу, что российской армии уже не хватает противовоздушной обороны, чтобы прикрыть все объекты.