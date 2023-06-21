Чрезвычайно важное полотно: на крымскую железную дорогу снова пришел "хлопок"

Ночью 21 июня крымские партизаны повредили железнодорожное полотно в Феодосийском районе. Глава оккупационной "власти" Сергей Аксенов заявил, что проезд запрещен, но его вскоре возобновят.

За последние шесть недель это уже третий подрыв железнодорожных путей, и по этому поводу очень нервничают россияне. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

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Логистика врага будет уничтожена

То железнодорожное сообщение, которое есть между Керчью и Джанкоем, чрезвычайно важно для путинской армии. Именно по этому маршруту осуществляются поставки для нужд российского контингента, действующего на юге Запорожской и Херсонской областей. Соответственно разрушение железнодорожного пути приводит к промедлению с поставками вооружения, военной техники, боеприпасов.

Они пытаются охранять железнодорожные пути, но не очень хорошо выходит, потому что они превращаются в пепел. Думаю, что такие тенденции будут и дальше, и чаще. Очевидно, что крымские партизаны действуют,

– заметил военный эксперт.

Россияне уже истерят, что Крым находится в зоне риска. Дело в том, что на захваченный полуостров все чаще прилетают БПЛА. Конечно, оккупанты рассказывают басни об "отражении атак".

Это только начало процесса масштабных массированных атак, который будет осуществляться. Российские военные объекты, а их на территории Крыма более 200, будут превращены в пепел,

– заверил Владислав Селезнев.

По мнению американского генерала Бена Ходжеса, начинать следует с Крымского моста, чтобы уничтожить логистику для нужд оккупационной армии как в Крыму, так и на Юге Украины. После этого очередь дойдет до всех военных объектов врага на территории полуострова.

Селезнев подчеркнул, что до недавнего времени захватчики чувствовали себя в абсолютной безопасности. После того, как украинская армия получила HIMARS, которые осуществили серию взрывов на вражеских базах и складах, оккупанты оттащили базы на расстояние более 80 километров. Сейчас у нас есть дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые работают на расстояние до 250 километров. Следовательно, и склады в Скадовске, и на железнодорожной станции Партизаны будут уничтожены.

"Чем меньше снарядов доберется до линии столкновения, тем меньше их прилетят на головы наших защитников", – акцентировал Селезнев.

Следовательно, Крым является очень важным логистическим хабом для россиян, потому что именно на его территории они могут создавать полевые лагеря и склады с вооружением. Но есть очень слабый участок – Крымский мост. В определенный момент он будет уничтожен, и россияне ощутят нехватку всего и вся.

Интересная деталь

Военный эксперт отметил, что захватчики отчаянно дерутся в районе Угледара и других участках, потому что им крайне важно закрепиться. Сухопутный коридор, соединяющий Донецк с Крымом, позволяет россиянам иметь преимущество по поводу стабильной поставки.

"Сухопутный коридор точно должен быть ликвидирован. Надо выжимать врага поближе к крымским перешейкам, а дальше с помощью высокоточного вооружения освобождать весь Крым", – подытожил Селезнев.

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