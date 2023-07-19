Storm Shadow, SCALP или что-то другое: майор запаса предположил, что могло повлечь за собой "фейерверк" в Крыму

В ночь на 19 июля на Старокрымском полигоне оккупированного полуострова детонировали боеприпасы. Можно предположить, что фейерверк повлекли за собой дальнобойные ракеты, дальность полета которых превышает 250 километров.

Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. Официальной информации о происшествии нет, но такой удар можно нанести ракетами SCALP или Storm Shadow.

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Мы знаем, что ракеты Storm Shadow имеют дальность до 250 километров, SCALP имеет ту же дальность, но в экспортном варианте, для внутреннего потребления эта ракета имеет дальность более 500 километров. Никто не знает, какие именно SCALP нам поставили,

– сказал аналитик.

Можно лишь предполагать, что Украина имеет ракеты, которые стреляют на дальность более 250 километров, то есть все, что расположено в Крыму, мы можем поражать нашими ракетами.

Что взорвалось в Крыму

Утром 19 июля стало известно о пожаре на военной базе в Кировском районе Крымского полуострова. На этом полигоне оккупанты обустроили большой склад оружия, в том числе здесь хранились гранаты, минометные мины, стрелковое вооружение, артиллерийские снаряды.

Почему загорелся Старокрымский полигон: смотрите видео

Украина не подтвердила причастность к инциденту

В телеграмм-канале, который называется "Кирило Буданов Кирилл Буданов" после взрыва появилось сообщение о якобы "успешно проведенной операции в Крыму". Однако этот канал является фейковым и не принадлежит главе ГУР Украины, его официальный канал называется "Начальник ГУР МО Украины".

События в оккупированном Крыму