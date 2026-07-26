Об этом пишет мониторинговый телеграмм-канал "Крымский ветер" .

Что известно о взрывах в Крыму?

Больше сообщений о громких взрывах поступало из западной и восточной частей полуострова, где оккупанты, вероятно, пытались сбить воздушные цели.

По данным подписчиков канала, в поселке Черноморское произошел мощный взрыв, после которого началась интенсивная стрельба. В то же время тревожные сообщения поступали и из Феодосии . Там местные слышали пролет дронов и работу мобильных огневых групп.

В настоящее время подтвержденной информации об пораженных объектах, пострадавших или разрушении инфраструктуры нет.

Заметим, что подобные инциденты на оккупированных территориях становятся все чаще. В частности, недавно Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма и других временно оккупированных территорий. В течение 23 и 24 июля было поражено 19 энергетических объектов.