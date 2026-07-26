Про це пише моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про вибухи в Криму?

Найбільше повідомлень про гучні вибухи надходило із західної та східної частин півострова, де окупанти, ймовірно, намагалися збити повітряні цілі.

За даними підписників каналу, у селищі Чорноморське стався потужний вибух, після якого почалася інтенсивна стрілянина. Водночас тривожні повідомлення надходили і з Феодосії. Там місцеві чули проліт дронів та роботу мобільних вогневих груп.

Наразі підтвердженої інформації про уражені об'єкти, постраждалих або руйнування інфраструктури немає.

Зауважимо, що подібні інциденти на окупованих територіях стають дедалі частішими. Зокрема нещодавно Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури окупованого Криму та інших тимчасово окупованих територій. Впродовж 23 та 24 липня було уражено 19 енергетичних об'єктів.