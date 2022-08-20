Как взрывы в Крыму могут открыть глаза россиянам

Джанкой. Взрывы то тут, то там в россии и на оккупированных украинских территориях (в том числе в Крыму) имеют не только военную составляющую (уничтожение логистики и складов с боеприпасами врага).

Но и составляющую работы на уровне общественного мнения. Очень важно, чтобы там пришло понимание, что это не "спецоперация", а война.

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Страх за детей

А вместе с этим пониманием – и чувство страха. За жизни собственных детей. А так для них война где-то далеко, по телевизору. А когда страх коснется их лично, тогда, возможно, и отношение ко всему происходящему изменится.

В россии уже не могут скрыть взрыв в Крыму: смотрите видео

Даже обычные сложности с ж/д перемещениями как маленькая часть возможных негативных последствий войны уже может начать их выводить из "военно-пропагандистского анабиоза".

Важно После серии взрывов в Крыму есть только один вопрос

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