Военный эксперт объяснил, почему россия не сможет признать удары по Крыму

На аэродроме вооруженных сил россии возле Новофедоровки 9 августа прогремели мощные взрывы. Однако россияне до сих пор не могут определиться с "официальной" версией "хлопков".

В эфире 24-го канала военный эксперт Игаль Левин сообщил, что это точно не была российская провокация, ведь масштабы разрушений колоссальные.

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Он отметил, что уже было подтверждено об уничтожении 9 вражеских самолетов, а еще сколько могло быть повреждено.

Это не провокация. Эти самолеты стоят десятки миллионов. Никто не будет этого делать. Особенно в той ситуации, в которой Россия находится,

– заявил Игаль Левин.

"То, что Украина не берет официально ответственность – максимально правильно. Я напомню, что в Сирии тоже постоянно что-то взрывается и Израиль не берет на себя ответственность. Однако всем понятно, кто это делает", – отметил военный эксперт.

Он напомнил, что недавно был разрушен завод беспилотников под Дамаском. Израиль не взял ответственность на себя, но ясно, что он не сам ликвидировался.

Почему молчит россия

Эксперт отметил, что россияне с крейсером "Москва" молчали. Они не хотят признавать, что идет действительно полномасштабная война.

Игаль Левин объяснил, что "спецоперация" в психологии первого мира, а именно там очень хочет быть россия, проводится против террористов, не имеющих субъектности. Они могут огрызаться, но не наносят серьезных ударов. Кроме того, не могут топить крейсеры и не могут наносить удары по аэродромам.

Кстати, этот аэродром в Крыму – один из наиболее охраняемых. Там сложная система ПВО, туда просто так не проехать и не пройти. Это охраняемый объект, а не просто какая-то база, где стояли самолеты,

– акцентировал Игаль Левин.

"Так вот, не могут какие-то там "нацисты" или тем более "наркоманы", как они говорят, взять и разрушить 9 боевых и дорогих самолетов, а также сжечь всю военную базу, которую (россияне – 24 канал) охраняли. Это как расписаться в своей абсолютной некомпетентности, неэффективности. Именно поэтому им легче сказать, что оно само случилось и Украина здесь ни при чем", – объяснил военный эксперт.

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