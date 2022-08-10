В ефірі 24 каналу військовий експерт Ігаль Левін повідомив, що це точно не була російська провокація, адже колосальні масштаби руйнувань.

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Він зазначив, що вже було підтверджено про знищення 9 ворожих літаків, а ще скільки могло бути пошкоджено.

Це не провокація. Ці літаки коштують десятки мільйонів. Ніхто не буде такого робити. Особливо в тій ситуації, в якій росія перебуває,

– заявив Ігаль Левін.

"Те, що Україна не бере офіційно відповідальність, – максимально правильно. Я нагадаю, що в Сирії теж постійно щось вибухає й Ізраїль не бере на себе відповідальність. Проте всім зрозуміло, хто це робить", – зазначив військовий експерт.

Він нагадав, що нещодавно був зруйнований завод безпілотників під Дамаском. Ізраїль не взяв відповідальності, але зрозуміло, що він не сам ліквідувався.

Чому мовчить росія

Експерт зазначив, що росіяни й з крейсером "Москва" мовчали. Вони не хочуть визнавати, що йде дійсно повномасштабна війна.

Ігаль Левін пояснив, що "спецоперація" в психології першого світу, а саме там дуже хоче бути росія, проводиться проти терористів, які не мають субʼєктності. Вони можуть огризатися, але не завдають серйозних ударів. Крім того, не можуть топити крейсери та не можуть завдавати ударів по аеродромах.

До речі, цей аеродром в Криму – один з тих, які найбільше охороняли. Там складна система ППО, туди просто так не проїхати та не пройти. Це охороняємий обʼєкт, а не просто якась база, де стояли літаки,

– акцентував Ігаль Левін.

"Так от, не можуть якісь там "нацисти" чи тим паче "наркомани", як вони кажуть, взяти й зруйнувати 9 бойових та дорогих літаків, а також спалити всю військову базу, яку (росіяни – 24 канал) охороняли. Це розписатися у своїй абсолютній некомпетентності, неефективності. Саме тому їм легше сказати, що воно саме трапилося й Україна тут ні при чому", – пояснив військовий експерт.

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