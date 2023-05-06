В Крыму нет безопасного места, – член Меджлиса об увеличении "хлопка" на полуострове
На временно оккупированный Россией Крым все чаще приходит "хлопок". Россияне все больше понимают, что им пора уезжать с полуострова. Для захватчиков в Крыму нет безопасных мест.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, оккупанты не ожидали таких взрывов в Крыму.
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Россияне задумываются, чтобы уехать из Крыма
Бариев отметил, что есть информация от гражданских жителей Крыма о мощных взрывах в районе Бельбека в Севастополе. На полуострове все чаще взрываются склады россиян.
В Крыму нет безопасного места, потому что взрывы происходят в разных точках. Действительно, очень мощным был взрыв на нефтебазе в Севастополе. Информация в оккупационных СМИ была разной. Здесь была "пробуксовка" пропагандистской машины россиян. Они не были готовы к таким взрывам,
– сказал он.
Член Меджлиса подчеркнул, что россияне все больше понимают, что им пора уезжать из Крыма. Они видят, что начинается контрнаступление ВСУ и начинают открыто об этом говорить.
Бариев о взрывах в Крыму: смотрите видео
Снова взрывы в Севастополе: что известно
- Во временно оккупированном Севастополе 4 мая снова слышали взрывы. В российских телеграмм-каналах после 18:00 заявили, что якобы в центральной части города было слышно два ракетных запуска, но без разрывов ракет. Писали о якобы уничтоженном надводном морском дроне в Севастополе.
- Потом появилась другая версия. Так называемый "глава Севастополя" Михаил Развожаев снова объяснил громкие звуки в городе учениями военных России. По его словам, громкие звуки в центре города – это профилактическая работа в рамках противодиверсионной оборонны и тренировки систем ПВО.
- Затем заговорили об очередной атаке на Севастополь. Силы ПВО вроде бы уничтожили БПЛА в районе аэродрома Бельбек. По словам оккупантов, никакие объекты не пострадали. Мол, ситуация под контролем.